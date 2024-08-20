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В Мангистау оштрафовали ответственную за состояние трасс областного значения компанию

В Мангистау оштрафовали ответственную за состояние трасс областного значения компанию

Сотрудники отдела дорожной и технической инспекции управления административной полиции ДП Мангистауской области в результате проведенных проверок на автодорогах областного значения «Бекет Ата – 97 км», «Кендерли», «Тасболат – 11 км», «Кызылтай-Сайотес» выявили ряд нарушений.

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