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Общалась с духом умершего мужа, верила в любовь, но была несчастна: жизнь и судьба Лидии Вертинской

Общалась с духом умершего мужа, верила в любовь, но была несчастна: жизнь и судьба Лидии Вертинской

Дочь потомка грузинских князей Лидия Циргвава прожила удивительную, хоть и непростую судьбу. Ей повезло повстречать и стать женой великого артиста Александра Вертинского, который был готов положить к ее ногам весь мир.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Вертинский всегда был Русским!!!
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