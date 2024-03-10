Общалась с духом умершего мужа, верила в любовь, но была несчастна: жизнь и судьба Лидии Вертинской

Дочь потомка грузинских князей Лидия Циргвава прожила удивительную, хоть и непростую судьбу. Ей повезло повстречать и стать женой великого артиста Александра Вертинского, который был готов положить к ее ногам весь мир.
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