Охлобыстин высказался о возможном освобождении Ефремова из колонии

С какого бодуна так забеспокоились о освобождении алкоголика, наркомана, убийцы ? Я уж не говорю о его чтении хамско-помоечных куплетов Дмитрия Быкова серии "Гражданин поэт"

Федор Родников

Кумовья и "скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты" вот и всё что можно сказать о Ваньке Охлобыстине.