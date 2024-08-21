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Охлобыстин высказался о возможном освобождении Ефремова из колонии

Охлобыстин высказался о возможном освобождении Ефремова из колонии

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал возможность условно-досрочного освобождения (УДО) своего коллеги и друга Михаила Ефремова, отбывающего наказание за совершение ДТП с летальным исходом.

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Комментарии
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tsan tsan
С какого бодуна так забеспокоились о освобождении алкоголика, наркомана, убийцы ? Я уж не говорю о его чтении хамско-помоечных куплетов Дмитрия Быкова  серии &quot;Гражданин поэт&quot;
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18 час.
Федор Родников
Кумовья и &quot;скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты&quot; вот и всё что можно сказать о Ваньке Охлобыстине.
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17 час.

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