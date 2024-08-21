Актер Иван Охлобыстин прокомментировал возможность условно-досрочного освобождения (УДО) своего коллеги и друга Михаила Ефремова, отбывающего наказание за совершение ДТП с летальным исходом.
Охлобыстин высказался о возможном освобождении Ефремова из колонии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
С какого бодуна так забеспокоились о освобождении алкоголика, наркомана, убийцы ? Я уж не говорю о его чтении хамско-помоечных куплетов Дмитрия Быкова серии "Гражданин поэт"
Ответить
18 час.
Федор Родников
Кумовья и "скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты" вот и всё что можно сказать о Ваньке Охлобыстине.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии