Рязанцы завоевали медали на Чемпионате России по стрельбе из лука

Нашим спортсменам удалось завоевать ряд наград в спортивных состязаниях. Так, в личном зачете Юлия Блантер получила золотую медаль среди женщин в дивизионе "3Д-классический лук", Михаил Поддевалин смог взять серебро среди мужчин в дивизионе "3Д-длинный лук".
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