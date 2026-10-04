Европа планирует собственную орбитальную станцию

Новые европейские ракеты должны поддержать пилотируемые полеты и создание станции под руководством Европы В преддверии вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС), который в настоящее время запланирован на 2030 год, Европейское космическое агентство (ESA) и другие партнеры МКС работают над обеспечением устойчивого доступа к низкой околоземной орбите.