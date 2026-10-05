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Антифашист

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Греция вновь настоятельно требует от Германии репарации за деяния нацистов. Cумма претензий достигает 341 млрд евро

Греция вновь настоятельно требует от Германии репарации за деяния нацистов. Cумма претензий достигает 341 млрд евро

Президент Греции Константинос Тасулас вновь поднял вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, понесённый страной от деяний немецких нацистов во время Второй мировой войны.

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