Греция вновь настоятельно требует от Германии репарации за деяния нацистов. Cумма претензий достигает 341 млрд евро

Президент Греции Константинос Тасулас вновь поднял вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, понесённый страной от деяний немецких нацистов во время Второй мировой войны.
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