БПЛА работают в небе над севером Красноярского края: пасут оленей

КРАСНОЯРСК, 8 июня, ФедералПресс. На Таймыре началось использование дронов для выпаса оленей. Технология помогает контролировать количество, местоположение и перемещение парнокопытных, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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