Горы сваленного грузовиками грязного снега так и остались лежать под окнами орловских чиновников

Орловцы пришли в восторг от «акции» по складированию грязного снега перед окнами чиновников. Буквально общественный резонанс вызвала новость ОрелТаймс о том, как сразу несколько грузовиков вывалили тонны грязного снега под окнами теруправления Железнодорожного района по пер.
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