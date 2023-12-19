Горы сваленного грузовиками грязного снега так и остались лежать под окнами орловских чиновников

Орловцы пришли в восторг от «акции» по складированию грязного снега перед окнами чиновников. Буквально общественный резонанс вызвала новость ОрелТаймс о том, как сразу несколько грузовиков вывалили тонны грязного снега под окнами теруправления Железнодорожного района по пер.