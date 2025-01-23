Проклятия фронтовых связистов сработали: дело генерала Шамарина передается в суд

Николай Кочергин Уже от зубов отскакивает про СМЕРШ, а никакого шевеления в этом направлении. Скорее всего Путин боится больших мафиози и объявлять военное положение и действовать решительно не может. В конечно итоге это отразится на нем, а потом и на нас.

НЛ Нина Лубенкова Какой ужас, сколько наша Родина потеряла из за них жизней солдат и офицеро!!!! Судить только как предателей Родины!!