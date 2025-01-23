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Проклятия фронтовых связистов сработали: дело генерала Шамарина передается в суд

Проклятия фронтовых связистов сработали: дело генерала Шамарина передается в суд

Русский Колоколъ Фото с сайта "Царьграда". В то время, когда у противника была самая современная спутниковая связь, наши командиры отправляли посыльных с сообщениями.

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Комментарии
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Николай Кочергин
Уже от зубов отскакивает про СМЕРШ, а никакого шевеления в этом направлении. Скорее всего Путин боится  больших мафиози и объявлять военное положение и действовать решительно не может. В конечно итоге это отразится на нем, а потом и на нас.
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3 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Какой ужас, сколько наша Родина потеряла из за них жизней солдат и офицеро!!!! Судить только как предателей Родины!!
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3 час.
Вячеслав Денисов
А начальник ГШ, как будто не знал, что армия, которой он заправляет, не имеет связи! Там всё МО нужно сажать и на конфискованные деньги заново вооружать армию!
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2 час.

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