В Липецке 28 июля отключат электричество на 14 улицах и в СНТ

Без света останутся площадь Героев, улицы Одесская, Станционная, Добровская, Железногорская и другие, а также садоводческие товарищества «Липецкстрой», «Металлург 1», «Ферросплавщик», «Горняк», «Горняк 1», «Спутник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии