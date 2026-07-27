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Новости Липецка

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В Липецке 28 июля отключат электричество на 14 улицах и в СНТ

В Липецке 28 июля отключат электричество на 14 улицах и в СНТ

Без света останутся площадь Героев, улицы Одесская, Станционная, Добровская, Железногорская и другие, а также садоводческие товарищества «Липецкстрой», «Металлург 1», «Ферросплавщик», «Горняк», «Горняк 1», «Спутник».

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