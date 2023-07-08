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Как уберечь ребёнка от травм на ледовых горках, рассказали в МЧС Приморья

Как уберечь ребёнка от травм на ледовых горках, рассказали в МЧС Приморья

Следующая неделя будет неделей новогодних каникул. Приморскому краю обещают хорошую погоду, солнечную, но не слишком морозную, и наверняка многие жители и гости края вместе с детьми решат посвятить несколько праздничных дней активному отдыху.

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