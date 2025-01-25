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Мода и Шоу-бизнес

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Польских прокомментировала слухи о страшном диагнозе

Польских прокомментировала слухи о страшном диагнозе

Галина Польских обратилась в Боткинскую больницу из-за недомогания. В интернете тут же распространилась информация о том, что врачи диагностировали у Польских рак — злокачественную опухоль почки и предложили госпитализацию.

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Елена Верия
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