Польских прокомментировала слухи о страшном диагнозе

Галина Польских обратилась в Боткинскую больницу из-за недомогания. В интернете тут же распространилась информация о том, что врачи диагностировали у Польских рак — злокачественную опухоль почки и предложили госпитализацию.
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