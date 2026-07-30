Примсоцбанк — в рейтинге «Лучшие кредитные карты с выгодным снятием наличных в июле 2026»

Аналитический департамент финансового маркетплейса «Выберу.ру» включил кредитную карту «Кешбэк Кредитная» Примсоцбанка в ТОП-20 кредитных карт со снятием наличных от банков, входящих в ТОП 100 по размерам кредитных портфелей (на 01.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии