Примсоцбанк — в рейтинге «Лучшие кредитные карты с выгодным снятием наличных в июле 2026»

Аналитический департамент финансового маркетплейса «Выберу.ру» включил кредитную карту «Кешбэк Кредитная» Примсоцбанка в ТОП-20 кредитных карт со снятием наличных от банков, входящих в ТОП 100 по размерам кредитных портфелей (на 01.