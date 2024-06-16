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Замглавы Сочи по экономике и финансам ушла в отставку

Замглавы Сочи по экономике и финансам ушла в отставку

СОЧИ, 15 июн — РИА Новости. Заместитель главы города Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина покинула пост по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

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Галина Соколова
Что то нехорошее твориться в правлении города Сочи!?
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