Замглавы Сочи по экономике и финансам ушла в отставку

СОЧИ, 15 июн — РИА Новости. Заместитель главы города Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина покинула пост по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
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