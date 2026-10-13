ФСБ задержала на Сахалине японского журналиста по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала на Сахалине аккредитованного при МИД России японского корреспондента. Следователи считают, что он собирал сведения об обороноспособности страны для японской спецслужбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- WSJ: у России ост...
- «Поставили перед ...
- Лерчек со слезами...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым