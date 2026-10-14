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Почему Украина, несмотря на удары ВС РФ, продаёт электроэнергию в Европу

Почему Украина, несмотря на удары ВС РФ, продаёт электроэнергию в Европу Украина с июля 2026 года наращивает экспорт электроэнергии, несмотря на повреждения энергетической инфраструктуры и отключения потребителей.

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