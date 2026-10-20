© Elizabeth Frantz/ReutersВ переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Осло вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским участвуют руководитель партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, сообщает норвежский телеканал NRK.
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