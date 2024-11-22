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ООН призвала РФ и Украину к деэсклации после заявления Путина

ООН призвала РФ и Украину к деэсклации после заявления Путина

Представитель генсека отметил, что организация хочет разрешения конфликта в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности ООН призвала РФ и Украину к срочным шагам по деэсклаации после выступления российского лидера Владимира Путина.

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Комментарии
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АндрейБорков
Этот представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик либо недоумок, либо через чур хитрожопый. Что то не слышно было его с 2014 по 2022 годы, когда УкРуина, видимо в соответствии с Уставом ООН, международными правилами и положениями, УБИВАЛА в ЛНР и ДНР женщин, стариков и детей! Не слышно было заявлений от этого представилы сека-ген когда национализм на этой УкРуине начал не только цвести, но и пахнуть, при чем сильно о заметно. Вариантов реакции на подобные призывы может быть два: 1-й Послать по известному адресу в известном направлении(НА Х...Й). 2-й Не отвечать и не реагировать ни как, от слова СОВСЕМ. НЕ РАССЛЫШАЛИ, НЕ ПОНЯЛИ, НЕ УВИДЕЛИ.
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