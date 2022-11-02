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Тчуамени пропустит 2-й матч «Реала» подряд из-за проблем с мышцами. Дешам надеется, что хавбек восстановится к ЧМ, – у Франции не будет Канте и Погба

У хавбека «Реала» Орельена Тчуамени есть проблемы со здоровьем. Как пишет L’Équipe, полузащитник не сыграет с «Селтиком» в матче заключительного тура Лиги чемпионов из-за мышечной усталости.

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