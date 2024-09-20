Флик о заменах Ямаля и Кубарси при 1:2 с «Монако»: «Решили поберечь их перед матчем с «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» высказался после игры 1-го тура Лиги чемпионов c «Монако» (1:2). «Многие игроки выкладываются более чем на 100%, и Касадо – один из них, равно как и Рафинья с Ламином [Ямалем], которые тоже отдали все силы.