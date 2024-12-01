 В Теучежском районе Адыгеи проведена проверка о соблюдении натурализованными гражданами требований законодательства по воинскому учету

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону совместно с должностными лицами иных правоохранительных органов и военного комиссариата продолжают проводить проверки в отношении граждан, получивших гражданство России, о соблюдении ими требований действующего законодательства по воинскому учету.
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