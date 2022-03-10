GeForce RTX 4060 окажется быстрее RTX 3080, а RTX 3060 Ti будет быстрее RTX 3090. Новые интересные подробности о GPU Nvidia Ada Lovelace

В Сети появились обстоятельные и очень интересные подробности о видеокартах Nvidia GeForce RTX 40 от источника, который ранее не раз публиковал правдивые подробности о еще не вышедших новинках.
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