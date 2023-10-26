Выдачу маткапитала в России могут ограничить возрастом матери

Депутаты России обсуждают предложение ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери. Изменения в программу предлагают сразу несколько парламентариев, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.
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