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Выдачу маткапитала в России могут ограничить возрастом матери

Выдачу маткапитала в России могут ограничить возрастом матери

Депутаты России обсуждают предложение ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери. Изменения в программу предлагают сразу несколько парламентариев, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.

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