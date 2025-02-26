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Российский способ адаптации к санкциям назвали усиливающим их эффект

Выбранный Россией способ адаптации к санкциям, введенным странами Запада после начала боевых действий на Украине, усиливает их эффект в долгосрочной перспективе, и чем дольше процесс продолжается, тем тяжелее будут последствия.

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