Российский способ адаптации к санкциям назвали усиливающим их эффект

Выбранный Россией способ адаптации к санкциям, введенным странами Запада после начала боевых действий на Украине, усиливает их эффект в долгосрочной перспективе, и чем дольше процесс продолжается, тем тяжелее будут последствия.
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