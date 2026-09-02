Украина произвела массированную атаку по России. Погибли 2 человека, есть раненые

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны работала в режиме предельной нагрузки: с 20:00 1 сентября до 08:00 2 сентября над десятью областями, Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря были перехвачены и уничтожены 130 беспилотников самолетного типа.
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