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Мировое обозрение

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Украина произвела массированную атаку по России. Погибли 2 человека, есть раненые

Украина произвела массированную атаку по России. Погибли 2 человека, есть раненые

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны работала в режиме предельной нагрузки: с 20:00 1 сентября до 08:00 2 сентября над десятью областями, Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря были перехвачены и уничтожены 130 беспилотников самолетного типа.

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