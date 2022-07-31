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Игуаин сделал хет-трик в матче с «Цинциннати». У форварда «Интер Майами» 7+1 в 12 играх МЛС

Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин забил три гола в матче МЛС с «Цинциннати» (4:4). Всего в 12 играх сезона на счету 34-летнего аргентинца 7 мячей и 1 результативная передача.

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