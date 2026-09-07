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Царьград

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Арсений Буряков предостерег от использования электросамокатов в грозу

Арсений Буряков предостерег от использования электросамокатов в грозу

Во время грозы использование электросамокатов небезопасно. Заведующий лабораторией РТУ МИРЭА Арсений Буряков объяснил, что несмотря на то, что эти устройства не привлекают молнию, их металлические части могут проводить ток, создавая риски для пользователей.

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