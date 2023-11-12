Вот так выглядит человек заселяющий нашу Родину нелегалами. Стыд и позор

# Чернильница Друзья, я уже неоднократно высказывал свою точку зрения на такой момент как продажа регистраций, разрешений на работу и прочих плюшек для нелегальных мигрантов нашими соотечественниками, но повторюсь! Как бы то ни было, но в первую очередь проблема не в мигрантах как таковых, они лишь пользуются тем, чем позволяют им пользоваться наделённые властью люди на местах.