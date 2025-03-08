Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мэр Хабаровска быстро переобулся и удалил фото с выдачей квартир приезжим. Пригрозил всем прокурорской проверкой за негативные комментарии

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Комментарии
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Александр Рожков
Не судите строга! Единороссы - люди подневольныя...
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15 час.
Maxim
Нанайцы, удэгейцы, гольды, чукчи - квартиры получали? Это он межнац разжигает, самого и привлечь, по всей строгости.
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10 час.
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