Ксения Собчак в наряде за 1,2 млн посмеялась над свадьбой в Саратове. Хотя была в этом знаменитом русском городе, судя по всему, всего лишь один раз.
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