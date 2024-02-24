Следователи раскрыли жестокое убийство семьи из Красноярска спустя 25 лет

Жестокое убийство семьи из Красноярска в 1998 году произошло из-за денег.В пресс-службе Следкома Красноярского края сообщили, что обвиняемый 55-летний житель города не желал возвращать долг в 20 миллионов (неденоминированных) рублей.
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