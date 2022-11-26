Сотрудники Госавтоинспекции и ВАИ Кабардино-Балкарии провели занятия по ПДД с военнослужащими

С военнослужащими Кабардино-Балкарии состоялось занятие по дорожной безопасности, в нем приняли участие Начальник 128 военной автомобильной инспекции (территориальной) майор Сергей Просветов, исполняющий обязанности командира войсковой части подполковник Дмитрий Журба и заместитель командира отдельного взвода ДПС отделения Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» майор полиции Артур Гендугов, которые подробно обсудили с военными причины автомобильных аварий, их последствия и способы предотвращения.