Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Рейтинг качества жизни оценит различные аспекты В 2023 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) составило рейтинг качества жизни, в который вошли пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.