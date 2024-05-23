Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Рейтинг качества жизни оценит различные аспекты В 2023 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) составило рейтинг качества жизни, в который вошли пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.
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