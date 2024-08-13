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Штурмовик «Буран» рассказал о новой тактике захвата позиций ВСУ

Штурмовик «Буран» рассказал о новой тактике захвата позиций ВСУ

Российские штурмовые отряды начали применять новую тактику при захвате позиций противника. Легендарная 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота совместила свое прежнее ноу-хау — атаку на мотоциклах, — с бронетехникой.

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