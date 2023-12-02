Блогер с Украины Kyivstoner рассказал о звонке Пугачевой и Галкина* после начала СВО

Звездная пара предлагала блогеру свою помощь.Известный украинскаий блогер и рэпер Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев) рассказал о телефонном звонке Аллы Пугачевой и Максима Галкина* сразу после начала специальной военной операции.
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