Блогер с Украины Kyivstoner рассказал о звонке Пугачевой и Галкина* после начала СВО

Звездная пара предлагала блогеру свою помощь.Известный украинскаий блогер и рэпер Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев) рассказал о телефонном звонке Аллы Пугачевой и Максима Галкина* сразу после начала специальной военной операции.