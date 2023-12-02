Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    "Нашими экспертами разработана программа "Образ будущего". Мы продвигаем её в разные министерства и ведомства. Движен...Власть готова мен...
  • Александр
    Американские биолаборатории доказывают, что не зря жуют свои гамбургеры?Вирусолог рассказ...
  • Незабудка
    Уже много лет не кладу в оливье колбасу, только мясо, и заправку делаю  сметану  с майонезом напополамКазахский вариант...

Блогер с Украины Kyivstoner рассказал о звонке Пугачевой и Галкина* после начала СВО

Блогер с Украины Kyivstoner рассказал о звонке Пугачевой и Галкина* после начала СВО

Звездная пара предлагала блогеру свою помощь.Известный украинскаий блогер и рэпер Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев) рассказал о телефонном звонке Аллы Пугачевой и Максима Галкина* сразу после начала специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх