Сигнал для Пашиняна. Путин и Алиев обсудили в Баку армяно-азербайджанское урегулирование

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"© РИА Новости / Григорий Сысоев Президенты России и Азербайджана провели двусторонние переговоры.
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