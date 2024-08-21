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Сигнал для Пашиняна. Путин и Алиев обсудили в Баку армяно-азербайджанское урегулирование

Сигнал для Пашиняна. Путин и Алиев обсудили в Баку армяно-азербайджанское урегулирование

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"© РИА Новости / Григорий Сысоев Президенты России и Азербайджана провели двусторонние переговоры.

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Комментарии
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Tania Еременко
Молодец Путин! НЕ должны наши парни погибать за Армению - пусть сами армяне оберегают свой суверенитет. Хватит на шее сидеть у России. Алиев - мудрый и самостоятельный президент, а Пашинян... перекати-поле.
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