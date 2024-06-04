В МИД прокомментировали сообщения об отказе представителей «Талибана» приехать на ПМЭФ

В МИД прокомментировали появившиеся сообщения о том, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) отказались ехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) после того, как ранее часть официальной делегации не пустили в Россию.
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