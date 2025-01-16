«Путешествие в Рождество»: ледовые шоу и кулинарные мастер-классы в Медведкове

Отдыхали здесь не только москвичи, но и гости из регионов РоссииНа площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» в районе Медведково проводили уникальные ледовые шоу от звезд мирового фигурного катания Татьяны Навки и Петра Чернышева.
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