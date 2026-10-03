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Фатальное поражение: эксперт раскрыл, каким способом Россия может обрушить фронт ВСУ

Фатальное поражение: эксперт раскрыл, каким способом Россия может обрушить фронт ВСУ

Опыт "Севера", который ограниченными силами занял 500 квадратных километров, можно масштабировать. Если киевский режим будет терять 1000 квадратных километров в результате одной операции, это будет заметно и на Западе.

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