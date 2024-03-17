Солдат ВСУ пожаловался на многочисленные российские беспилотники на фронте

РИА Новости/Максим Блинов У ВС РФ в скором времени будет достаточно FPV-дронов, чтобы они могли поразить каждого военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, заявил украинский солдат Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в беседе с телеканалом "Ми – Украина".