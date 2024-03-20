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В "Одноклассниках" появился бесплатный курс по рыбалке

В "Одноклассниках" появился бесплатный курс по рыбалке

Отличная возможность для всех, кто увлекается рыбалкой, расширить свои знания и поделиться собственным опытом с единомышленниками появилась с новым разделом «Мастер-классы» в «Одноклассниках»,  где можно изучать разнообразные методы рыбалки, узнавать о лучших местах для улова и осваивать использование новых снастей и приманок.

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