НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Дмитрий Скопинцев: «Надо создавать футбольный альянс БРИКС. Играть с бразильцами, которые не выступают в Европе»

Дмитрий Скопинцев: «Надо создавать футбольный альянс БРИКС. Играть с бразильцами, которые не выступают в Европе»

В союз БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. – На фоне того, что вы играете с Катаром, Египтом, Кенией, Камеруном и другими, выскажи мнение, что делать российскому футболу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх