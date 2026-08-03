Украина, предположительно, впервые применила для ударов по территории России ранее не использовавшийся реактивный БПЛА дальнего действия Bravo.
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Украина, предположительно, впервые применила для ударов по территории России ранее не использовавшийся реактивный БПЛА дальнего действия Bravo.
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