У Украины заканчиваются деньги, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «У Украины сейчас заканчиваются деньги.
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