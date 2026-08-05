«Мне там не выжить»: Ярченков в последнем слове назвал приговор прокуратуры смертным

В Ленинском районном суде Иванова завершились прения по делу о даче взятки бывшему директору департамента ЖКХ Денису Кочневу через трудоустройство его родственников в коммерческие структуры, связанные с Регоператором по обращению с ТКО.
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