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Ивановские новости

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«Мне там не выжить»: Ярченков в последнем слове назвал приговор прокуратуры смертным

«Мне там не выжить»: Ярченков в последнем слове назвал приговор прокуратуры смертным

В Ленинском районном суде Иванова завершились прения по делу о даче взятки бывшему директору департамента ЖКХ Денису Кочневу через трудоустройство его родственников в коммерческие структуры, связанные с Регоператором по обращению с ТКО.

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