US Oil Drillers Add Rigs

The total number of active drilling rigs for oil and gas in the United States stayed the same overall this week, according to new data that Baker Hughes published on Friday, with the total rig count in the US staying at 588, up 49 from this same time last year.
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