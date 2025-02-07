Сергей Кочеров: «Сегодня не существует общего смертельного врага»

«Выходом из нынешней крайне взрывоопасной ситуации должно стать создание новой системы международных отношений на основе реального баланса сил между ведущими державами современности», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, рассуждая о том, на каких принципах должен строиться новый миропорядок.