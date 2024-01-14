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Пользователи заметили в "Яндекс. Музыке" треки ушедших из РФ иностранных певцов

Пользователи заметили в "Яндекс. Музыке" треки ушедших из РФ иностранных певцов

Пользователи сервиса "Яндекс. Музыка" сообщили о появлении на платформе новых композиций артистов, лейблы которых прекратили сотрудничество с РФ из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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