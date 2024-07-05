Мэр затопленного Орска Василий Козупица подал в отставку

Губернатор Оренбургской области удовлетворил прошение об отставке, 10 июля документ рассмотрит городской совет депутатовГубернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с мэром Орска Василием Козупицей, на которой удовлетворил его прошение об отставке, сообщает пресс-служба администрации региона.