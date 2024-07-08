Кто русский, а кто - "узкий": Почему гастроли противников СВО не отменяют в России сразу

ninikooo Митусова Всю эту нечисть гнать со сцены!!! Кравцова и Любимову- главных врагов образования и культуры в стране- в отставку!При их попустительстве « распоясалась» вся эта мерзость, пошлость!!!

Natalija Osminina По законам СССР (я уже про времена Сталина не говорю) им бы светило минимум 15 лет лагерей, как "врагам народа" за весь вред, что они причинили России по опидорасиванию и развращению россиян, служа Сионистскому клану.