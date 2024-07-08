Коллаж: Царьград Противники СВО активизировались. Многие пытаются устроить гастроли по России, чтобы успеть заработать к долгой холодной зиме.
Кто русский, а кто - "узкий": Почему гастроли противников СВО не отменяют в России сразу
Комментарии
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ninikooo Митусова
Всю эту нечисть гнать со сцены!!! Кравцова и Любимову- главных врагов образования и культуры в стране- в отставку!При их попустительстве « распоясалась» вся эта мерзость, пошлость!!!
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2 час.
Natalija Osminina
По законам СССР (я уже про времена Сталина не говорю) им бы светило минимум 15 лет лагерей, как "врагам народа" за весь вред, что они причинили России по опидорасиванию и развращению россиян, служа Сионистскому клану.
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2 час.
Владимир Грачев
Это КАПИТАЛИЗМ! Деньги, в народе бабло, решают всё. Другой серьёзный вопрос - "Кто ходит на эти концерты "нетвойнистов", а по сути врагов?" Нет денег, нет и концертов.
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13 мин.
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