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Кто русский, а кто - "узкий": Почему гастроли противников СВО не отменяют в России сразу

Кто русский, а кто - "узкий": Почему гастроли противников СВО не отменяют в России сразу

Коллаж: Царьград Противники СВО активизировались. Многие пытаются устроить гастроли по России, чтобы успеть заработать к долгой холодной зиме.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Всю эту нечисть гнать со сцены!!! Кравцова и Любимову- главных врагов  образования и культуры в стране- в отставку!При  их попустительстве « распоясалась» вся эта мерзость, пошлость!!!
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2 час.
Natalija Osminina
По законам СССР (я уже про времена Сталина не говорю) им бы светило минимум 15 лет лагерей, как &quot;врагам народа&quot; за весь вред, что  они причинили России по опидорасиванию и развращению россиян, служа Сионистскому клану.
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2 час.
Владимир Грачев
Это КАПИТАЛИЗМ! Деньги, в народе бабло, решают всё. Другой серьёзный вопрос - &quot;Кто ходит на эти концерты &quot;нетвойнистов&quot;, а по сути врагов?&quot; Нет денег, нет и концертов.
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13 мин.

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